Gf Vip 6: Clarissa litiga con la sorella Lulù, che continua a voler stare con Manuel

Anche Clarissa Selassié ha ripreso la sorella Lulù per il suo morboso attaccamento a Manuel Bortuzzo: le dure parole della princess

Primi attriti nel trio delle princess. Il rapporto molto discusso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha infatti creato dissapori fra le tre sorelle. Dopo Jessica, anche Clarissa ha bacchettato Lucrezia per il suo atteggiamento considerato sbagliato: “Le stiamo dicendo tutti la stessa cosa.

Ma io lo faccio per il suo bene, sia chiaro. Così non si può andare avanti“.

Clarissa: “io sta mattina, mentre ero ancora a letto, avevo l’ansia che Lulù andasse a svegliare Manuel. Ormai c’ho l’ansia.”#gfvip — Forza Azzurri. 💙 (@SSUUSSSY) November 14, 2021

Clarissa cerca di redarguire Lulù

Mentre i gieffini giocavano a biliardo, Lulù ha chiesto di poter stare in squadra con Manuel, suscitando appunto la stizza di Clarissa.

La sister ha cercato di far capire alla consanguinea che questo modo di fare non le porterà nulla di buono, ma Lulù sembra non voler sentire ragioni.

Continuerà la giovane concorrente a inseguire imperterrita un amore che non esiste? Nel mentre, anche sui social i fan si sono accorti di questo dissidio famigliare, sottolineandolo nei propri puntuali quanto stilettanti commenti.

Clarissa: non mi piace che Lulù ferisca qualcuno

Miriana: Lulù non ha ferito nessuno

Clarissa: ha ferito Manuel

Miriana: ma non ha ferito Manuel (faccia piena) ha ferito sé stessa AMO MIRIANA SEMPRE REGINA DEL GIRL POWER #gfvip — 🌟 (@TrashRated_) November 13, 2021