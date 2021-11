Gf Vip 6, Clarissa Selassié preoccupa la Casa: l’improvviso malore della principessa

Malore in bagno per Clarissa Selassié, che ha fortemente preoccupato Vipponi e telespettatori nelle scorse ore

Grande tensione per Clarissa Selassié, che nella Casa del GF Vip ha mostrato dei chiari segni di un malore in diretta su Mediaset Extra. Dal bagno si sono infatti sentite arrivare delle urla, mentre Katia Ricciarelli, visibilmente impaurita, chiedeva cosa stesse succedendo.

Pare addirittura che la principessa etiope abbia perso i sensi dopo aver gridato “Mi sento male” a voce piuttosto alta. In suo soccorso sono chiaramente subito arrivate le sue compagne d’avventura, che hanno cercato di capire quale potesse essere la causa del malore della giovane gieffina.

Non hanno inquadrato il momento in cui Clarissa si è sentita male e piangeva…

Ok siamo al grande fratello ma in questo caso un po’ di rispetto l’ho apprezzato. #gfvip

— Lauradefin (@Lauradefin1) November 10, 2021