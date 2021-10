Gf Vip 6, Clarissa Selassié si scaglia contro Davide Silvestri: “Lo travolgo come un treno”

Le tra principesse etiopi continuano a movimentare le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip 6. Così, dopo le stilettate di Lulù, anche Clarissa Selassié ha palesemente confessato a Davide Silvestri di trovarlo falso e stratega.

Clarissa Selassié infastidita da Davide Silvestri

Ricollegandosi nella fattispecie alla diretta di venerdì 1° ottobre, dove l’attore aveva scherzosamente detto a Manuel Bortuzzo di farsi baciare da Sophie Codegoni, la gieffina ha sottolineato che poteva evitarlo. Pur rimarcando come all’inizio andassero tanto d’accordo, la giovane ereditiera etiope ha precisato di aver cambiato idea su Davide negli ultimi giorni, notando in lui delle evidenti strategie.

“Ti travolgo come un treno” Gli sta sparlando da 3 ore dietro #GFvip pic.twitter.com/E6i24LHovR — LaMore🐍💚 (@Morena_3v) October 3, 2021

“Io faccio, io dico, io lo travolgo come un treno”

Clarissa nuova unità di misura per la presunzione.

#GFvip — sara (@sarachiheb16) October 3, 2021

Tornata poi in camera con Miriana Trevisan e Ainett Stephens, Clarissa ha continuato a commentare negativamente il coinquilino, sottolineando di non volergli più parlare. “Questa arroganza con me non la deve usare mai, perché lo travolgo come un treno“, ha evidenziato infine la giovane concorrente, scatenando numerosissimi commenti sui social.