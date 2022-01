Gf Vip 6, Davide Silvestri mostra segnali di crisi: ecco cos’è accaduto nella Casa di Cinecittà

Fortemente risentito dal litigio con Katia Ricciarelli, Davide Silvestri ha avuto dei pesanti momenti di crisi nella Casa del Gf Vip 6

Momenti delicati per Davide Silvestri, che finora ha sempre regalato grandi sorrisi e consigli a tutti durante la sua solare esperienza al Grande Fratello Vip. Tuttavia sembra che anche per lui sia arrivata l’ora di un conforto, soprattutto dopo la pesante discussione avuta con Katia Ricciarelli.

Il gieffino ha infatti dichiarato di vivere un momento di crisi, sentendosi inadeguato e nostalgico dopo mesi di convivenza forzata dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà.

Davide Silvestri crolla dopo il litigio con Katia Ricciarelli

La discussione con la Ricciarelli ha dunque lasciato il segno nell’animo di Davide, al punto da portarlo a mettere in discussione la sua permanenza nella magione romana. Accortasi della perdita del sorriso, del buonumore e delle divertenti uscite del coinquilino, Miriana Trevisan per prima ha cercato un contatto con l’amico. Pur cercando in tutti i modi di risollevare l’umore dell’attore, Davide si è comunque detto stanco delle discussioni e delle dinamiche intorno a lui, di cui non si sente parte e in cui non si riconosce.

Anche Soleil Sorge ha avuto modo di coccolare Davide dopo il crollo da lui avuto alla vista dei messaggi aerei nei cieli sopra il loft romano.