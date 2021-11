Gf Vip 6: Delia Duran svela la sua verità sulle nozze con Alex Belli

Delia Duran è tornata a parlare del reale rapporto che la lega ad Alex Belli, rispondendo ai dubbi sul loro recente matrimonio

Dal momento in cui Alex Belli ha messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip, per lui è stato un vero e proprio turbinio di emozioni. L’attore, sposato con Delia Duran, è stato criticato per la sua eccessiva vicinanza a Soleil Sorge, portando la consorte a presentarsi in trasmissione per un confronto diretto.

Da qui sono dunque partiti i gossip sul vero rapporto tra i due Vip, ovverosia i dubbi sulla veridicità del loro matrimonio.

Ecco così che dopo giorni di speculazioni e supposizioni, a fare chiarezza è intervenuta la stessa Delia Duran durante una recente intervista. La modella venezuelana ha dunque precisato che lei e Belli non sono sposati con rito civile, ribadendo in ogni caso che si sono giurati il proprio amore davanti a Dio, stipulando un vero compromesso.

La donna ha quindi dato sostanzialmente ragione ai rumors sul fatto che Alex sia ancora ufficialmente sposato con l’ex moglie Katarina Raniakova.

Delia Duran conferma i rumors

L’indiscrezione era partita proprio da quest’ultima, che si era sfogata sui social con un messaggio indirizzato a Deianira Marzano. La Raniakova aveva di fatto affermato che lei e l’attuale gieffino non hanno mai divorziato, pertanto il matrimonio contratto con la Duran non avrebbe valore legale.

A seguito di tale bomba, Alex Belli è stato anche accusato di essere finto e di aver costruito un “teatrino” ad hoc in accordo con Delia solo per ottenere visibilità.

La stessa Adriana Volpe, opinionista dell’attuale edizione del Gf Vip, ha tacciato il 38enne parmense di stare “recitando una soap opera”. Dal canto suo Alex ha risposto con rabbia e indignazione a queste insinuazioni, precisando che lui e la moglie non hanno bisogno di questi “mezzucci” per stare al centro dell’attenzione.