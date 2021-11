Gf Vip 6: Ferdinando Giordano conferma il suo ingresso nella Casa di Cinecittà

Dopo rumors e incertezze, Ferdinando Giordano pare aver confermato il suo ritorno al Grande Fratello dopo dieci anni dalla sua prima esperienza nella Casa

Alfonso Signorini ci aveva avvertiti: dalla prossima settimana entreranno infatti nella Casa di Cinecittà dei nuovi Vipponi. Dopo la conferma di Valeria Marini e Giacomo Urtis come unico concorrente, ecco che anche Ferdinando Giordano ha parlato del suo prossimo ingresso nella magione romana.

Anche lui, come già Valeria e Giacomo per l’edizione dedicata ai Vip, è un ex concorrente del programma, avendo preso parte allo show di Canale 5 circa dieci anni fa.

Dopo molti dubbi sulla sua effettiva presenza, Ferdinando dovrebbe dunque entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. L’annuncio sarebbe stato dato dallo stesso salernitano, il quale nelle scorse ha registrato delle IG Stories dove avrebbe vagamente accennato alla sua nuova avventura in tv.

Ferdinando Giordano ritorna al Grande Fratello

Non citando direttamente il Grande Fratello Vip, l’allusione alla programma di Alfonso Signorini è parsa tuttavia piuttosto chiara. Ferdinando Giordano dovrebbe dunque essere uno dei nuovo concorrenti, il cui ingresso sarebbe programmato per il prossimo lunedì 29 novembre.

Il partenopeo partecipò al Grande Fratello 11 di Alessia Marcuzzi nell’edizione tradizionale più lunga di sempre, con oltre 180 giorni di permanenza. Quella stagione fece peraltro emergere diversi personaggi che ancora oggi vantano una carriera sul piccolo schermo, come Margherita Zanatta, Guendalina Tavassi, Nando Coletti, Rajae Bezzaz e Biagio D’Anelli, anche lui prossimo a entrare tra le mura della casa capitolina.