GF Vip 6, festa notturna e “vipponi” scatenatissimi: tutti i dettagli

Il GF Vip ha organizzato una festa esclusiva per sabato 2 ottobre 2021, gli inquilini della casa si sono scatenati a suon di musica e tuffi in piscina

Aria di festa nella casa del Grande Fratello Vip 6, in questo sabato 2 ottobre 2021 i “vipponi” sono stati protagonisti di un party esclusivo organizzato dal GF per i concorrenti, i quali si sono letteralmente scatenati grazie al dj set di Jo Squillo, i balli e i tuffi in piscina.

Protagonista indiscussa della festa è stata la cantante lirica Katia Ricciarelli, ecco tutti i dettagli della festa.

GF Vip, festa notturna nella casa più spiata d’Italia: la Ricciarelli scatenata

Il GF Vip ha sorpreso ancora una volta gli inquilini della casa, offrendo loro la possibilità di vivere un party esclusivo nella serata di sabato 2 ottobre 2021, una festa che si è protratta fino a tarda notte e ha visto protagonisti tutti i concorrenti, ma una in particolare è stata la vera e propria “anima della festa“, stiamo parlando di Katia Ricciarelli, la cantante lirica si è lasciata andare ad animate danze e a giochi e scherzi in piscina.

GF Vip, festa notturna nella casa: vicinanza sospetta tra Sophie e Gianmaria

Nella confusione generale, che ha animato l’esclusiva festa organizzata dal GF Vip per i propri inquilini, il mondo social non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio insolito e alquanto interessante, trattasi nello specifico della particolare vicinanza tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo protagonista nelle ultime puntate andate in onda di numerose accese discussioni con la sua ex Soleil Sorge, con la quale ormai sembra essere tornato il sereno.

GF Vip, festa notturna nella casa: il compleanno di Carmen Russo

La festa organizzata dal GF Vip è stata anche l’occasione perfetta per festeggiare allo scoccare della mezzanotte il compleanno di una delle concorrenti di questa edizione del reality, ossia Carmen Russo.

La ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi, ha potuto spegnere le candeline della torta insieme ai suoi compagni di viaggio e poi ha proseguito i festeggiamenti; un momento di spensieratezza per la Russo, che nel pomeriggio si era lasciata andare ad alcuni attimi di sconforto, in quanto ha cominciato a sentire la mancanza del marito e della figlia Maria, soprattutto in una giornata così speciale per lei.

Non resta dunque che attendere la nuova puntata di lunedì 4 ottobre 2021, per scoprire quali altre sorprese riserverà il Grande Fratello agli inquilini della casa.