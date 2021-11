Gf Vip 6: Francesca Cipriani confessa la malformazione al seno per cui è stata operata

Rivelando un lato di sé molto intimo e privato, Francesca Cipriani ha confessato di aver avuto una grave malformazione che l'ha vista costretta a operarsi

Abituati a vederla sempre frizzante e sorridente, ogni tanto anche Francesca Cipriani dà mostra del suo lato più intimo e fragile. Nelle score ore, per esempio, la gieffina si è appartata in giardino con Carmen Russo e Manila Nazzaro, dove si è lasciata andare a un racconto inedito che riguardava il suo passato.

L’ex Pupa ha così confessato di aver avuto una grave malformazione, che l’ha portata a doversi sottoporre a un’operazioni chirurgica.

Francesca Cipriani parla della sua malformazione

“Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Avevo una brutta malformazione al seno e da lì ho iniziato a ritoccarlo. Il mio medico mi aveva consigliato di rimediare e mia madre era d’accordo. […] Prima di giudicare bisognerebbe conoscere le persone”.

Così ha dunque rivelato la bombastica showgirl, che ha anche sottolineato di aver avuto un rapporto non facile con il suo corpo. Bullizzata da ragazzina, Francesca ha infatti passato poco serenamente gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, anche se ora si dice felice.

La mancanza della figura paterna è stata per Francesca Cipriani un altro grosso problema, motivo in più per essersi legata così saldamente all’adorato fidanzato Alessandro. Il ragazzo, entrato anche per un paio di giorni nella Casa di Cinecittà per farle compagnia, fa sentire serena la concorrente, che anche grazie a lui sta superando pian piano tutti i suoi precedenti traumi.