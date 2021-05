Gf Vip 6, Garko e Lecciso rompono il silenzio sulla loro partecipazione

Gabriel Garko e Loredana Lecciso hanno rotto il silenzio in merito alla loro presunta partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Gabriel Garko e Loredana Lecciso sono finiti agli onori delle cronache in quanto possibili volti del Grande Fratello Vip 6. I due hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

Garko e Lecciso: il GF Vip 6

Purtroppo sembra che anche stavolta i fan del GF Vip 6 non potranno vedere Gabriel Garko e Loredana Lecciso all’interno del programma (che, anche stavolta, sarà condotto da Alfonso Signorini).

I due personaggi tv hanno smentito la vicenda tramite social e Gabriel Garko ha scritto: “Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso per smentire la notizia che parteciperò al Grande Fratello e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo. Baci a tutti”. Loredana Lecciso – che non ha nascosto le piacerebbe partecipare allo show come opinionista – invece ha affermato: “Non credo accetterei, ma mai dire mai. Forse c’è il desiderio del pubblico di vedermi tra i concorrenti.

La scorsa edizione mi è piaciuta tantissimo e penso sia stato un esperimento sociale come il primo. I personaggi sono emersi riuscendo a far breccia nel cuore dei telespettatori”.

La proposta di Signorini alla Lecciso

Mentre il team del GF Vip è già a lavoro per scegliere quello che sarà il nuovo cast del programma, Loredana Lecciso ha rivelato che in passato lo stesso Signorini le avrebbe proposto di prendere parte allo show.

La compagna di Al Bano Carrisi ha confermato che sarebbe a disagio a mostrarsi ogni giorno “al naturale” difronte alle telecamere. Signorini riuscirà a farle cambiare idea?

“Signorini mi ha chiamato per avermi nel cast, e gli ho detto che non me la sentivo. Dopo qualche mese mi ha richiamato dicendo che ipotizzava per me il ruolo di opinionista. Cosa che farei senza problemi”, aveva affermato Loredana Lecciso.

La Lecciso e i volti più quotati

La produzione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che sarebbero già in corso i primi colloqui per stabilire chi formerà il cast della sesta edizione dello show (e tra questi potrebbe esservi Gaia Zorzi, sorella di Tommaso). Signorini sarà il conduttore dello show per la terza volta e per il momento ancora non è chiaro chi prenderà parte allo show in veste d’opinionista. Andrea Damante ha rivelato che anche lui e Ignazio Moser sarebbero stati chiamati in passato per prendere parte al reality.