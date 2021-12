Gf Vip 6, Giacomo Urtis cede alle prime confessioni: “Sono stato con uno famosissimo e oggi faccio l’amante”

Rientrato da pochissimo nella Casa del Gf Vip 6, Giacomo Urtis si è già lasciato andare alle sue prime confessioni amorose

Giacomo Urtis è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta, ma non sembra ricordarsi di essere sotto l’occhio implacabile di centinaia di telecamere 24 ore su 24. Nelle scorse ore, infatti, il chirurgo dei vip ha rivelato ad alcuni suoi compagni di essere stato insieme a un uomo molto famoso, che però si è dato alla macchia due mesi fa.

Non Giacomo che è entrato da 5 minuti e già dice di essere l’amante di uno da febbraio 😭😭😭 #GFvip — letteralmente alla frutta (@maryyii__) November 30, 2021

Giacomo: Sono innamorato di pincopallo… ma io sono l’amante perché lui è fidanzato.

Chiedendomi se tiene i palazzi 😂😂😂😂

Chi ha seguito il GFvip 5 sa

#Gfvip — T_Bel☀️ (@T_Belz) November 30, 2021

Giacomo Urtis: rivelazioni scottanti

Continuando dunque a parlare delle suo conquiste in amore, Giacomo Urtis ha specificato di essere stato insieme non solo ad attori e facoltosi imprenditori, ma anche a qualche calciatore. Intanto il neo-gieffino si sta consolando con un altro uomo, che però è già fidanzato: “Mentre uno è sparito sono tornato amante di quell’altro. […] In realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. […] Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde”.

Quali altre chicche ci riserverà il popolarissimo medico?