Gf Vip 6: Gianmaria Antinolfi esagera con i commenti su Soleil Sorge

Gianmaria Antinolfi è tornato a parlare della storia con Soleil Sorge, svelando dettagli fin troppo intimi: ecco cos'è successo nella Casa del Gf Vip

In una delle più attese puntate del Grande Fratello Vip, il pubblico ha avuto modo di assistere a un inaspettato confronto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due si sono reciprocamente sfogati, ricordando i momenti più importanti della loro breve storia d’amore.

Nell’intento di capire cosa non abbia funzionato tra loro, l’ex flirt di Belen Rodriguez ha tuttavia ammesso di essere rimasto scioccato dalla definizione di stalker datagli dall’ex naufraga.

Gianmaria Antinolfi ripreso da Sophie Codegoni

Gianmaria ha pertanto sentito la necessità di raccontare il tutto a Sophie Codegoni, ma ha utilizzato un linguaggio che non è stato apprezzato dalle fan femministe del reality. In risposta al termine di ‘molestatore’, Antinolfi ha dunque replicato di aver sempre trattato Soleil come una principessa: “Non sono qui al Gf Vip per lei, ma per vivermi un’esperienza in tv.

Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato”.

Essere simili thread: 1.Soleil e Gianmaria = Adua e Massimiliano. Aspettiamo il risvolto del “Non mi chiamo Soleil” e “In realtà noi due non siamo mai stati insieme”#gfvip pic.twitter.com/4y4yjuGcuz — Abyss🌈 (@Lunetta_abyss) September 21, 2021

Il neo gieffino ha poi chiaramente accusato la ex di aver voluto solamente una relazione intima con lui: “La carina poi è tornata da me, si è fatta sco*are…”.

Queste le parole incriminate che Gianmaria Antinolfi ha rivelato a Sophie Codegoni, la quale lo ha subito esortato a non usare tali termini. L’imprenditore partenopeo ha tuttavia ribadito che la sua versione è pura verità, dimostrando come i rapporti con la modella italo-americana si siano ormai del tutto rovinati.