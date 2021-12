Gf Vip 6: Gianmaria ha deciso di lasciare Sophie e si sfoga con Soleil

Gianmaria ha preso la decisione di troncare con Sophie: stanco delle indecisioni della giovane gieffina, si è poi andato a confidare con Soleil

Dopo diverse settimane di tira e molla, ecco che Gianmaria Antinolfi sembra aver preso una direzione concreta. L’ex fiamma di Belen Rodriguez ha infatti deciso di troncare con Sophie Codegoni, comunicandolo alla diretta interessata. Il motivo ufficiale avanzato dal partenopeo è che si è stancato dell’insicurezza dell’ex tronista.

La realtà, tuttavia, è che Gianmaria è rimasto ferito dall’interesse fin troppo evidente della coinquilina nei confronti del nuovo arrivato Alessandro Basciano.

A completare il quadretto, Gianmaria si è inoltre riavvicinato a Soleil, cercando in lei un sostegno dopo aver scaricato Sophie.

Quale sarà la reale reazione della giovane concorrente?

sophie voleva la storiella per le clip consapevole di non provare nulla per gianmaria e oggi in confessionale ci ha anche riso su con tanto di “mi sono messa in un casino” ED È STATO LUI A MOLLARLA CHIEDETEMI SE STO GODENDO

voleva fare la difficile e invece BOOM #gfvip pic.twitter.com/ZSe1kjglpW

— 🦋 (@frostyelevenn) December 21, 2021