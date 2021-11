Gf Vip 6, Giucas Casella lancia un nuovo scoop: “Ho frequentato Tina Cipollari”

Durante l'incontro al Grande Fratello Vip con Patrizia De Blanck, Giucas Casella ha tirato in ballo anche Tina Cipollari

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata piena di colpi di scena. Dopo la vendetta di Delia Duran tra le braccia di Simone Bonaccorsi e lo scontro tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge, Giucas Casella ha anche incontrato Patrizia De Blanck, regalando nuove risate ma anche sconvolgenti chicche di gossip.

Giucas Casella parla di Tina Cipollari al Gf Vip

La contessa è difatti tornata nella Casa più spiata d’Italia per bacchettare il prestigiatore per il fatto di essersi inventato una love story con lei. Provando a ricordarle tuttavia i dettagli del passato, l’illusionista si è lasciato andare a uno scoop inedito che aveva a che fare niente di meno che con Tina Cipollari. Il gieffino ha infatti sostenuto caldamente di aver avuto una relazione anche con la popolare opinionista di Uomini e Donne.

Giucas Casella ha avuto un attrazione artistica per Patrizia De Blanck, che si è trasformata in chimica artistica per Tina Cipollari. 🤨#GFVip pic.twitter.com/ig6tubL7It — ~Chicco14~ (@ChiccoPignataro) November 29, 2021

Non potendo assolutamente restare indifferente di fronte a un’indiscrezione del genere, Alfonso Signorini ha subito cercato di indagare maggiormente. Giucas ha tuttavia preferito non dare ulteriori dettagli, tacciando la rivelazione solo come “una cosa vecchia”. Come reagirà la Vamp nostrana a questa nuova uscita del bislacco concorrente?