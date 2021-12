Gf Vip 6: i rumors sulla lite dietro le quinte tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Anche nel backstage del Grande Fratello Vip 6 la bagarre tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe pare destinata a non sopirsi

Se nella Casa di Cinecittà Alex Belli e Soleil Sorge stanno praticamente demolendo la loro amicizia speciale caratterizzata dalla cosiddetta “chimica artistica”, anche le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip non sono da meno. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno infatti spesso dimostrato di essere agli antipodi nelle loro valutazioni sul reality, commentando le dinamiche messa in atto dai Vipponi a suon di vere e proprie catfight in diretta.

Sonia e Adriana non trovano pace

Nell’ultima puntata, per esempio, Adriana ha attaccato pesantemente Soleil per la sua infelice uscita su Miriana Trevisan. Al contrario Sonia ha preso le parti della gieffina, cercando di scusarla per il fatto che la sua non voleva essere un’offesa.

Tale differenza di opinioni ha così dato vita a uno nuovo scontro in studio tra le due opinioniste, che a quanto pare si sarebbe poi protratto anche durante la pubblicità. Secondo alcuni rumors, infatti, le due donne avrebbero continuato a discutere duramente nel backstage.

e quando la rissa in studio tra sonia e adriana sarà il punto in cui la puntata farà lo share più alto then what #GFVIP pic.twitter.com/xlCh1e8J7S — poliedrico (@Tristan__esdpv) November 29, 2021

SONIA E ADRIANA HANNO INIZIATO A SCANNARSI DURANTE LA PUBBLICITÀ E SONIA LE HA DETTO “TU SEI L’APOTEOSI DELLA DONNA FRAGILE E DEBOLE” SI STAVANO PER MENARE VE LO GIURO RAGA #GFVIP — edoardo (@edosenzaemoji) November 29, 2021

Sonia, nel dettaglio, avrebbe dichiarato su Adriana: “Mi ha accusata di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista”.

Cosa succederà ancora nel popolare reality di Canale 5?