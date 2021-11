Gf Vip 6: il bacio tra Davide Silvesti e Alex Belli e l’inedita confessione

Davide Silvesti e Alex Belli si sono scambiati un bacio sulla bocca, mentre l'attore ha fatto un'inedita confessione all'amico e collega

Durante il GF Game Night organizzato dalla produzione del reality e condotto da Jessica Selassié e Sophie Codegoni, una delle prove più eclatanti è stata quella del bacio toccata ad Alex Belli. L’attore ha però scelto non una delle donne della Casa, ma l’amico Davide Silvestri, scambiandosi con lui un vero bacio sulla bocca.

I due gieffini sono rimasti appiccicati per diversi secondi, ma l’atmosfera è apparsa assai diversa rispetto a quella della “bacio artistico” tra lo stesso Belli e Soleil Sorge…

no, ma dopo questo limone con Davide forse venerdì tornerà Delia a riprenderselo #gfvip pic.twitter.com/d4bjr6o1Wd — Alex ha abbandonato il gf? (@100vetrine) November 10, 2021

capishiman che rinuncia a tutti i giochi con bacio cinematografico #gfvip

grazie a Dio Sole é a letto….

strano che non abbia baciato il rimpiazzo cringe: Sophie pic.twitter.com/d38rAI5l4W — Svarionix (@svarionix) November 11, 2021

Davide Silvesti: la rivelazione scioccante

Prima del “fatidico” bacio, Davide si era appartato in piscina con Alex facendogli una confessione inaspettata. L’attore ha infatti rivelato che dopo il Gf Vip potrebbe ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Trovando faticoso star dietro alle dinamiche, Silvestri ha infatti pensato di non essere più portato per il settore. “Forse è perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro“, ha precisato ancora, lasciando di stucco il compagno d’avventura.