Gf Vip 6: il bollente video di Alessandro Basciano sotto la doccia diventato virale sul web

Da poco entrato nella Casa del Gf Vip 6, Alessandro Basciano sta già facendo parlare di sè: il video sotto la doccia che spopola sui social

Uscito Alex Belli, nella Casa del Grande Fratello Vip pare essere già arrivato il suo degno sostituto. A ridare quello sprint che mancava è infatti giunto Alessandro Basciano, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex tentatore di Temptation Island. Sentitosi messo da parte, l’ex volto di CentoVetrine ha anche attaccato la new entry, mandandogli una sonora frecciatina a mezzo social pochi giorni fa.

Alessandro Basciano scatena i bollenti spiriti dei fan

Nel mentre, ad ogni modo, Alessandro non sembra affatto voler perdere tempo. Già dalle prime ore dopo il suo ingresso nella magione romana è difatti entrato nel cuore di due concorrenti. Intanto il suo bell’aspetto non è chiaramente passato inosservato, tanto che un suo preciso momento sotto la doccia è finito praticamente su qualsiasi piattaforma social.

Non Alessandro, che si muove di più sotto la doccia che in una “festa”. #GFvip pic.twitter.com/QluIa7ZjFF — G. (@gian_marco777) December 19, 2021

Compiaciuto di avere gli occhi di tutti addosso, Alessandro Basciano è stato dunque immortalato mentre si muoveva sinuosamente sotto la doccia, scatenando i bollenti ardori nei fan del reality. Durante la notte si è poi anche infilato nel letto di Soleil Sorge, che lo ha abbracciato.

Intanto anche Sophie Codegoni sembra essere interessata al nuovo arrivato, mentre Gianmaria Antinolfi ha deciso di troncare la loro conoscenza amorosa.