Gf Vip 6, il cambio di opinione di Delia Duran su Alex e Soleil: “Soltanto una bella amicizia”

A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare del triangolo Delia-Alex-Soleil: la descrizione della modella sul rapporto amichevole tra i due gieffini

Incredibile cambio di rotta per Delia Duran su quanto sta avvenendo nella Casa del Grande Fratello Vip. Solo un mese fa la bella venezuelana aveva infatti speso delle belle parole sul rapporto d’amicizia tra suo marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge.

Dicendosi peraltro certa che Alex non l’avrebbe mai tradita, la modella sudamericana aveva descritto il suo compagno come una persona squisita, che non sarebbe “mai così folle da fare una cosa simile”.

Delia Duran cambia idea

L’apparente tranquillità di Delia è chiaramente durata il tempo di un gelato sotto il sole. Entrata infatti per un chiarimento nella Casa di Cinecittà, la donna si è apertamente scagliata contro Soleil, definendola una gatta morta e dandole sostanzialmente tutte le colpe della “capitolazione” del marito.

“Sappi che è la donna che deve fermare un uomo e tu non l’hai fatto. Ti sei svelata per quella che sei. Dovresti vergognarti per quello che hai fatto”, ha di fatto sostenuto la Duran nel confronto con la Sorge.

Mirko Gancitano: “Delia ha cambiato idea, pensa che ci sia un’amicizia tra Alex e Soleil” I nostri analisti non ci credono poi tanto, e voi?#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/qZ1NuNRtCF — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 22, 2021

Nelle scorse ore, inoltre, a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, si è tornati a parlare ancora una volta del triangolo formatosi tra Delia, Alex e Soleil. Nel dettaglio Mirko Gancitano ha precisato come la venezuelana abbia cambiato idea su Alex e Soleil, pensando che tra il suo compagno e la Sorge ci sia soltanto un’amicizia. Quale altro risvolto ci riserverà questa intricata storia?