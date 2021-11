GF Vip 6, il cappotto di Soleil Sorge: prezzo e dettagli

Il cappotto che Soleil Sorge indossa al GF Vip è desiderato da moltissimi fan. Tutto quello che c'è da sapere sul capo d'abbigliamento.

In tante tra le fan del GF Vip 6 si sono chieste di che marca fosse il cappotto che l’influencer Soleil Sorge è solita indossare all’interno del programma. Come lei anche Sophie Codegoni possiede lo stesso capo d’abbigliamento, ma di un altro colore.

Soleil Sorge: il cappotto al GF Vip 6

Nella casa del GF Vip 6 Soleil Sorge indossa di frequente un cappotto beije che, secondo indiscrezioni, sarebbe della marca Relish e avrebbe un costo di 169 euro. Come l’influencer anche Sophie Codegoni indossa il medesimo capo d’abbigliamento, ma lei lo possiede di colore rosa. Durante questa edizione del reality show le due influencer hanno attirato l’attenzione del pubblico grazie ai loro capi d’abbigliamento e la loro bellezza mozzafiato, e sono in tanti i fan del programma alla caccia dei migliori brand che hanno vestito le due concorrenti.

Soleil Sorge e Alex Belli

Nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge si è attirata contro numerose polemiche per via del suo legame speciale con Alex Belli. Tra i due è sbocciata una splendida amicizia ma ben presto il loro rapporto ha finito per mandare su tutte le furie la moglie del modello, Delia Duran, che è entrata nella casa del reality show per affrontarli entrambi. Dopo lo sfogo avuto da Delia contro Alex Belli anche Soleil Sorge ha iniziato a mettere in dubbio la sincerità del modello nei suoi confronti.

“O mi hai preso per il cu*o tutto il tempo o c’è qualcosa che non quadra. Che la nostra amicizia e complicità sia vera non ho dubbi, ho dubbi che tu l’abbia strumentalizzata d’accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori”, ha dichiarato l’influencer.

Soleil Sorge: la replica di Belli

Alex Belli si è mostrato dispiaciuto per l’allontanamento di Soleil Sorge nei suoi confronti e ha finito per scagliarsi proprio contro la moglie: “È una strategia di mer*a, che sta attuando lei ma io non c’entro niente.

Non mettermi in dubbio. Se c’era un trama era quella di venire qui e mostrate il nostro amore… questo è quello che ci siamo detti prima di venire qui”, ha dichiarato. I due riusciranno a ristabilire un rapporto d’amicizia? Al momento la questione sembra essere in continua evoluzione.