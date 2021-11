Gf Vip 6: il commento di fuoco di Jessica Selassié su Uomini e Donne di Maria De Filippi

Jessica Selassié si è lasciata andare a un feroce commento su Uomini e Donne: come reagirà Maria De Filippi a tale accusa?

Dopo la gaffe di Alex Belli sulle trasmissioni di Barbara D’Urso, ecco che nelle scorse ore anche Jessica Selassié si è resa protagonista di uno scivolone in merito a un noto programma di Canale 5. Parlando infatti di Sophie Codegoni e delle critiche emerse dopo la rottura con Matteo Ranieri, la princess ha affermato che dovrebbero chiudere Uomini e Donne.

La sister ha di fatto rimarcato come secondo lei lo show non abbia più senso, dal momento che molte coppie si lasciano non appena finito il trono. “Quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Andrebbe chiuso perché ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto?”. Queste dunque le affermazioni della gieffina che sono subito diventate virali sui social.

Jessica che odia “Uomini&Donne” è molto strano. U&D è la Seconda Creatura di Maria DeFilippi dopo “Amici” e poi è il programma Trash più visto.#GFVIP — Leonardo (@Ailand1992) November 18, 2021

Jessica vuole abolire uomini e donne?Non credo di sentirmi bene🚀 #gfvip — HontasLona🖤💙♋ (@HontasL) November 18, 2021

Jessica Selassié redarguita dalla sorella

Nel mentre, Clarissa ha cercato di correggere la sorella, sottolineando come tre o quattro coppie degli ultimi anni sono ancora insieme dopo la trasmissione.

Quale sarà ora la reazione di Maria De Filippi in merito all’opinione di Jessica Selassié? Siamo certi che la signora di Mediaset non si scomporrà affatto, abituata del resto alle critiche così come ai complimenti per i suoi programmi, comunque sempre di indiscusso successo.