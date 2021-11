Gf Vip 6, il confessionale di Jessica andato in onda per sbaglio: “Mi serve quella pillola”

Un confessionale particolare quanto privato di Jessica Selassié è andato in onda per sbaglio, scatenando i commenti dei fan del Gf Vip

Un confessionale dal contenuto parecchio intimo è stato mandato in onda per sbaglio dalla regia del Grande Fratello Vip 6. Il video in questione ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando ovviamente i più svariati commenti. Protagonista della vicenda è Jessica Selassié, una delle tre princess etiopi, che ha rivolto una particolare richiesta alla produzione in merito ai suoi problemi intestinali.

Jessica Selassié: la richiesta che doveva restare privata

Il confessionale della sister doveva restare chiaramente privato, ma è invece apparso in onda, scatenando gli utenti dei social. Com’è noto, la diretta del Gf Vip 6 avviene 24 ore su 24 su Mediaset Extra, così il video trasmesso per errore non ha fatto in tempo a essere rimosso. La giovane concorrente, nel dettaglio, ha chiesto un aiuto medico, precisando: “Mi servirebbe una pasticca e non me l’avete più mandata.

Mi serve urgentemente, perché sto male…”. Queste dunque le parole di Jessica Selassié, che ha poi fatto il nome di un medicinale per aiutarla ad andare in bagno.

comunque è ovvio che Jessica selassier abbia bisogno di un lassativo come il pursennid..con tutto quel riso bianco che è costretta a mangiare…il riso blocca!! #GFVIP — garalya (@garalya1) November 8, 2021

Ma Jessica che in confessionale chiede il Pursennid urgente per andare in bagno 😄😄😄😄😄#gfvip — Manu_blondie (@Manuela_blondie) November 6, 2021

Le tre sorelle Selassié sono senza dubbio tra le protagoniste più interessanti di questa sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Gareggiano al momento come un concorrente unico, ma potrebbero presto separarsi per continuare la loro avventura da sole.