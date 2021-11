Gf Vip 6, il duro sfogo di Alex Belli contro Adriana Volpe: “Ha leso la mia dignità”

Dopo le parole di Adriana Volpe in diretta, Alex Belli ha voluto sottolineare il proprio disappunto, confermando che con Delia non c'è nessun teatrino

Adriana Volpe si è trovata al centro di una nuova polemica al Grande Fratello Vip 6. La conduttrice ha infatti duramente attaccato in diretta Alex Belli, tacciandolo di essere un attore da quattro soldi e mettendo in dubbio il suo matrimonio con Delia Duran.

Da Sonia e Adriana arriva una immunità per Alex… ma la motivazione vi lascerà molto spiazzati! #GFVIP pic.twitter.com/ARDW8JSSwu — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 15, 2021

L’opinionista ha però poi regalato l’immunità ad Alex, tuttavia con uno scopo ben preciso, ossia quella di sbugiardare il teatrino secondo lei messo in scena di comune accordo da Alex e Delia.

Non appena conclusa la puntata, Belli si è sfogato in giardino con Davide Silvestri, scagliandosi pesantemente contro la conduttrice.

Precisando come Delia non abbia bisogno di guadagnare soldi e quindi non le serva andare al GF Vip, l’ex volto di CentroVetrine ha rimarcato che con la modella sudamericana è tutto vero e non c’è nulla di costruito. Riferendosi direttamente ad Adriana Volpe, il gieffino ha infine sottolineato: “Ha leso la mia dignità di fronte a 4 milioni di persone…

ma ripijate!”.

Alex Belli: ‘Adriana Volpe ha leso la mia dignità mettendo in discussione il grande amore tra me e Delia. Se questa è la linea, io non ci sto più in questo programma. Non lo permetto!’

Ma per favore 😅 #GFVIP — MarcoB. (@SunshineMarcoB) November 16, 2021

Come reagira Adriana Volpe alle focose “invettive” del gieffino? Siamo certi che la questione non si chiuderà qui.