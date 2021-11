Gf Vip 6, il duro sfogo di Katia Ricciarelli contro Alex Belli durante la notte: “Ti dò una sberla, maleducato”

Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie con Alex Belli per un suo preciso comportamento: le rimostranze della cantante lirica contro l'attore

La musica nella Casa del Gf Vip è solita accontentare tutti i concorrenti, tuttavia nelle scorse ore a causa sua è scoppiata una lite. Mentre tra le mura della magione romana si sentivano le note della Bohème, alcuni Vipponi sono infatti andati in giardino a scherzare, scatenando le ire di Katia Ricciarelli.

La soprano se l’è presa soprattutto con Alex Belli, sostenendo che stesse ridendo proprio per via della scelta operata in ambito musicale dagli autori dello show.

Katia Ricciarelli si scaglia contro Alex Belli

“Quella era la Bohème cantata da me! […] Sono qui davanti a te, devi avere un minimo di educazione. Sono molto delusa, avete riso fino a quando non mi sono arrabbiata. […] Per fortuna siamo mondi diversi, ma ricorda che ci vuole rispetto per la musica.

[…] Chi ti credi di essere? […] Smettila, non sei educato. E non trattarmi così che ti allungo una sberla! Te la do e ti mando via”.

RIASSUNTONE.

Katia sdà di testa perché Centovetrine ride durante la Boheme da lei cantata. Il genio poi va da lei a dire “che bella la tua Boheme..

Lei totally on fire “non prendermi x il c che ridevi.. basta dire le bugie” e che non devono +mettere sue canzoni

🤣#gfvip6#GFVip pic.twitter.com/aKuetFxrWV — SarcasticaMente (@SarcasticMente) November 11, 2021

Queste dunque le dure parole della cantante lirica rivolte all’attore parmense, che ha poi cercato di calmarla.

Alex Belli ha infatti precisato che non stava ridendo della Bohème e soprattutto di non aver bisogno del permesso di nessuno per decidere su cosa eventualmente scherzare. “Se vuoi litigare su questa roba, mi dissocio. Non sono stato maleducato e non ti permetto di dirmelo. Smettila di dare colpe a noi, che stavamo soltanto ridendo. Dobbiamo stare tutti zitti e ascoltare i pezzi senza ridere, ballare o cantare? […] Qui non si può più vivere tranquilli”.