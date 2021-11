Gf Vip 6: il fidanzato di Francesca Cipriani lancia un’accusa a Soleil Sorge

Alessandro Rossi, adorato fidanzato di Francesca Cipriani, ha lanciato una forte accusa contro Soleil Sorge a Pomeriggio 5

Alessandro Rossi, adorato fidanzato di Francesca Cipriani, è stato ospite del Grande Fratello Vip per qualche giorno, proprio per fare compagnia alla bombastica showgirl. Qualche tempo fa era uscita una voce che raccontava di un possibile flirt tra lui e Soleil Sorge, ma ovviamente si trattava di un fake, che gli stessi diretti interessati hanno smentito categoricamente.

Alessandro Rossi e la frecciata su Soleil Sorge

Ad ogni modo, ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso nella puntata del 15 novembre 2021, il ragazzo ha fatto un’altra dichiarazione inaspettata sull’influencer italo-americana. Pare infatti che invece di pagargli in denaro alcuni lavori fatti, Soleil si sia offerta di ripagarlo con delle Storie su Instagram. Il ragazzo si occupa nel dettaglio di ristrutturazioni edili nelle case dei personaggi famosi.

Così aveva sistemato anche la nuova casa della gieffina, non accettando però il suo compromesso.

✉️🔥BUSTA CHOC GOLD ✉️🔥 Il fidanzato di Francesca Cipriani: “Soleil mi aveva chiesto mobili gratis in cambio di storie Instagram”#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/38H7f8K2nW — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 15, 2021

Barbara D’Urso è poi intervenuta di persona per chiarire al pubblico la situazione, parlando di uno scambio merci ossia di mobili gratis per la Sorge in cambio di Instagram Stories.

Cosa replicherà Soleil a tali accuse? Siamo certi che non sorvolerà di certo sulle esternazioni di Alessandro Rossi, in merito alle quali potrebbe anche intromettersi la stessa Cipriani.