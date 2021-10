Soleil e l’insulto razzista: “Siete scimmie”. Il web chiede la squalifica immediata

Durante una discussione tra Alex Belli, Ainett e Samy al GF Vip, Soleil interviene con un’uscita infelice e pronunciando la parola “scimmie” nei confronti dei coinquilini.

La bagarre scoppiata tra Alex Belli e Samy Youssef ha diviso in due la casa del Grande Fratello Vip 6. Il tutto ha anche dato vita a un’accesa discussione tra Ainett Stephens e Soleil Sorge, nello specifico quando quest’ultima ha lamentato i toni troppo alti della voce dell’ex Gatta Nera.

“Non c’è bisogno che urli […] Basta urlare, sembrate delle scimmie”, ha di fatto rimproverato l’ex protagonista di Uomini e Donne.

Al che Ainett è letteralmente scoppiata travolgendo Soleil e invitandola caldamente a non fare la morale. “Teniamo i piedi per terra, perché qui siamo tutti uguali. […] Il Re Leone (Alex) e la regina (Soleil) devono darsi una bella calmata”, ha precisato la showgirl venezuelana.

Soleil: si ma non urlare Ainett

Ainett: anche lui sta urlando. Non mi fare la morale tu di urlare o meno. Sei la prima che urla sopra tutti. Trigre non mangia Tigre.

AINETT ASPETTAVO QUESTO MOMENTO DA 3 SETTIMANE. VAI PANTERONA #gfvip pic.twitter.com/Fj9QGxcz1k

