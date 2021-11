Gf Vip 6: il look di Soleil Sorge sfoggiato in puntata che spopola tra i fan

Dopo il bacio con Alex Belli, Soleil Sorge ha fatto ampiamente parlare di sé anche per il look super rock sfoggiato in puntata

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai entrato nel vivo delle dinamiche casalinghe, regalando ogni settimana sempre nuove sorprese. Nella puntata di lunedì 29 novembre ha tenuto banco soprattutto il “bacio artistico” scattato tra Soleil Sorge e Alex Belli in occasione della messa in scena della Turandot diretta da Katia Ricciarelli.

Nonostante l’attore parmense fosse stato redarguito dalla moglie Delia Duran, i due gieffini si sono infatti nuovamente lasciati andare alla passione, pur mascherata da una esigenza “cinematografica”, come definita da Alex Belli. Durante il bacio è del resto parso evidente a tutti come tra loro ci fosse un trasporto che andava ben oltre la semplice amicizia.

Soleil Sorge bellissima in stile anni 60

Ad ogni modo, ad attirare le attenzioni del pubblico non è stata solo la scena del bacio, ma anche il look in pieno mood anni sessanta sfoggiato dalla bella influencer.

Con una vera e propria svolta rock, Soleil Sorge ha difatti salutato i romantici abiti color pastello per rivelarsi in un total look firmato Balmain by BaseBlu. Abbinata a una giacca crop con spalline imbottite e i bottoni d’oro, l’ex naufraga aveva indosso una vertiginosa minigonna a portafoglio in pelle, arricchita da una catena intorno alla vita.

La vera chicca del look di Soleil sono stati però gli stivali “metallici” color argento a effetto coccodrillo, alti fino al ginocchio e con il tacco largo. Fedele al mezzo raccolto, la gieffina ha poi acconciati i proprio capelli con un ondulato molto affascinante, mentre sulle labbra ha preferito al rossetto rosso i toni naturali.