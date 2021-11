Alcuni sintomi influenzali di Gianmaria Antinolfi fanno preoccupare gli altri occupanti della Casa del Gf Vip

Gianmaria Antinolfi ha mostrato qualche sintomo influenzale nella Casa del Grande Fratello Vip. Qualche linea di febbre e un po’ di mal di stomaco lo hanno difatti costretto al riposo, scatenando tuttavia la preoccupazione che possa diffondere qualche cosa anche agli altri concorrenti.

Nel mentre, sul web ha iniziato a circolare un video nel quale il gieffino, vicino al tavolo da biliardo, si infila le mani nei pantaloni. Un attimo dopo lo si vede annusarsi le dita e poi le mettersele in bocca.

Purtroppo programmi come il #gfvip comportano oneri e onori.. è inevitabile che questo ragazzo per i prossimi 30 anni sarà ricordato come quello che … https://t.co/ps0ZraFBow — HravenJm (@HravenJ) November 17, 2021

Non solo. Ha il vizio di mangiarsi le unghie ed è quello che sta facendo. Tra l’altro video che lega due tempi. Ma vabbè, mi vergogno quando vedo queste cattiverie, per chiunque siano — Giogio (@Giogio47514013) November 17, 2021

Un uomo che assaggia il proprio sedere, ” Non può essere cattivo “.

Salvate Gianmaria.#gfvip pic.twitter.com/Wqgft44ra9 — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) November 17, 2021

Gianmaria Antinolfi protagonista della scena splatter

La scena ha immediatamente fatto il giro del web, anche se molti fan del programma hanno sollevato dubbi sulla sua reale veridicità. Se in tanti hanno preso subito di mira il concorrente parlando di scena splatter, altri sostengono che la clip sia il montaggio di due momenti diversi. Secondo loro, nel primo Gianmaria Antinolfi si stava semplicemente sistemando i pantaloni, mentre nel secondo si metteva le dita in bocca probabilmente per mangiarsi le unghie, vizio effettivo del 36enne napoletano.

Quale sarà dunque la verità?