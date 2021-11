Gf Vip 6, il nuovo attacco di Manuel contro Lulù: “Lasciami vivere, non ti voglio più parlare”

Dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo si è nuovamente rivolto con stizza contro Lulù Selsassié

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha commentato ironicamente con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi il crollo di Lulù Selassié. Quando poi la principessa è andata a cercarlo per avere un conforto, lui si è indispettito e le ha chiesto di non parlargli.

“Lasciami vivere! […] Non parlarne con me, non voglio ascoltare. […]”, ha difatti risposto drasticamente il nuotatore, mentre la gieffina non si è data per vinta.

Manuel e il suo finto moralismo sui comportamenti di Lulú quando dimostra che i suoi modi, atteggiamenti nonché parole son ben peggiori

Manuel sempre più infastidito da Lulù

Andando nuovamente a bussare alla camera di Manuel, la sister etiope gli ha chiesto di non cancellarla dalla sua vita, ma l’atleta è rimasto molto freddo. Con pungente sarcasmo, Bortuzzo ha infatti dichiarato: “Non voglio avere nessun rapporto con te […]. Mi sono sentito in imbarazzo e mi sono vergognato”.

Ovviamente l’ennesimo gesto di stizza di Manuel nei confronti di Lulù non ha mancato di scatenare i più diversi commenti sui social.