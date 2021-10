GF Vip 6, il prima e dopo delle concorrenti: “Irriconoscibili”

Le vip del GF Vip 6 e i loro eccessi con la chirurgia plastica: alcune di loro per i fan sono praticamente irriconoscibili rispetto al passato.

Che alcune concorrenti del GF Vip 6 siano ricorse alla chirurgia plastica per migliorare il proprio aspetto è cosa nota, ma alcune di loro per i fan sarebbero praticamente irriconoscibili, a cominciare da Raffaella Fico.

Raffaella Fico al GF Vip: la chirurgia plastica

Raffaella Fico ha abusato con la chirurgia plastica? Per alcuni fan la showgirl sarebbe praticamente irriconoscibile rispetto ai tempi in cui era una giovanissima modella e per questo in molti, sui social, le si sono scagliati contro. La showgirl ha ammesso di essersi concessa qualche punturina agli zigomi e alle labbra in passato: ”Ho ceduto alla chirurgia estetica per sentirmi più donna. Non credo negli eccessi, non li preferisco neppure.

L’importante è affidarsi sempre agli esperti”, ha dichiarato, e ancora: “Sì, mi sono rifatta il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre.”

GF Vip, Sophie Codegoni e la chirurgia plastica: il prima e il dopo

Anche l’ex volto di Uomini e Donne Sophie Codegoni deve aver abusato con la chirurgia plastica: in alcuni scatti del passato è evidente che il suo aspetto fosse del tutto diverso da quello attuale. “I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando. Rifacevo le labbra e diventavo brutta.

Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”, ha raccontato lei in merito alla chirurgia.

GF Vip: Francesca Cipriani, il prima e dopo

Francesca Cipriani non ha fatto segreto di essersi concessa qualche ritocchino, specialmente per aumentare la taglia del suo seno. La showgirl ha anche confessato che le sarebbe piaciuto diventare un “mix” tra Barbie e Kim Kardashian, sogno che avrebbe provato a realizzare proprio grazie alla chirurgia.