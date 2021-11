Gf Vip 6: il riavvicinamento notturno tra Alex Belli e Soleil Sorge

Dopo la scioccante dichiarazione di Alex Belli su Delia Duran, il gieffino si è nuovamente riavvicinato alla bella Soleil Sorge

La speciale sintonia di Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip non sembra volersi spegnere. Tra twerk e coccole a letto, i due concorrenti si sono infatti riavvicinati, nonostante la rimostranze di entrambi dopo il discusso confronto con Delia Duran, moglie dell’attore parmense.

Soleil e Alex: la speciale sintonia continua

Dopo essere stati tutta la sera insieme, i due gieffini si sono sono di fatto ritagliati altri momenti più intimi sotto la doccia, dove la provocante influencer si è lasciata andare a un suadente twerk.

Comunque è innegabile che questo programma senza Soleil e ALEX sarebbe finito a dicembre dai . Voi che volete ALEX fuori mi dite cosa vedreste poi ? #GFvip — Ludo19 (@Ludo19V19) November 22, 2021

Poi poco dopo, a letto, si sono scambiati molte parole sottovoce, mentre Soleil accarezzava i capelli di Alex. Tra i due concorrenti della casa di Cinecittà non sono mancate risatine complici e sguardi languidi, a dimostrazione che la loro non è solo un’“attrazione artistica” come voleva far credere Belli.

Nel mentre, proprio il gieffino ha dichiarato di non voler più vedere Delia: come reagirà la modella sudamericana a questi ulteriori affronti?