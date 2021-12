Gf Vip 6: il total black di Soleil Sorge con abito-giacca e sandali alla schiava

Ormai protagonista indiscussa del Gf Vip 6, Soleil Sorge ha sfoggiato un look natalizio incentrato sul colore nero: i dettagli della mise

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha avuto un nuovo confronto con Alex Belli, squalificato dal gioco dopo aver infranto le regole anti-Covid nell’incontro della scorsa settimana con la moglie Delia Duran. Questa volta, tuttavia, tra i due ex amici speciali si è introdotta anche la signora Wendy, mamma dell’influencer italo-americana, che ha chiaramente espresso ad Alex il proprio punto di vista sull’intricata situazione.

Soleil Sorge perfetta nel total black

Nonostante si trattasse della puntata pre-natalizia del reality show di Canale 5, Soleil ha deciso di sfoggiare un look apparentemente fuori tema. La frizzante gieffina ha infatti puntato sull’eleganza del total black, sfoggiando un abito-giacca corto di gran classe di Dolce & Gabbana, con l’abbottonatura a portafoglio che ne ha messo in risalto le lunghe gambe. Con i capelli ondulati, legati in un mezzo raccolto con due ciuffi che le cadevano sul viso, la Sorge è apparsa decisamente fantastica.

Gli unici dettagli più scintillanti sono stati gli accessori, ovvero gli orecchini e le scarpe coordinati. Con i maxi pendenti di cristalli di Marina Fossati e i sandali alla schiava neri con tacco a spillo, a completare il look di Soleil c’era infine un audace tocco di rossetto rosso fuoco sulle labbra.

Sebbene all’apparenza la gieffina sembrasse un po’ troppo formale, in verità nel suo outfit ha mostrato dei dettagli perfetti per le feste. Una mise, dunque, tutta da copiare!