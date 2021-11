Gf Vip 6, il tremendo sfogo di Manuel a Lulù: “Amo la vita, ma posso volerla fare finita”

Manuel Bortuzzo è tornato a commentare assai poco dolcemente Lulù Selassié, rivelando in confessionale di non sentirsi capito

Lulù e Manuel sono ancora invischiati in un rapporto che non dà soddisfazione a nessuno dei due. Lei vorrebbe più attenzioni, mentre lui di meno, così non fanno altro che ligiare e rappacificarsi, per poi ricominciare da capo. Nelle scorse ore, per esempio, il nuotatore si è nuovamente lamentato della coinquilina in confessionale, sottolineando ancora una volta come la princess non riesca a capire le sue necessità.

Manuel si lamenta ancora di Lulù

“Mi piacerebbe avere a che fare con persone che capiscono le cose al volo. […] Ci sono giorni che voglio essere lasciato in pace e basta. Quando non sto bene, non voglio nessuno vicino. Affronto tanti alti e moltissimi bassi. […] Passo da amare la vita a volermi amma**are in un giorno”. Queste dunque le forti dichiarazioni dell’atleta, seguite poi da alcuni atteggiamenti che hanno ovviamente confuso la Selassié: “Mi fa passare da pazza.

Sembra che io gli sto attaccata mentre lui non mi vuole. Mi dice che non vuole che mi stacco del tutto, ma alcuni giorni vuole stare da solo. Non vedo l’ora di vivermi questa cosa fuori, visto che mi ha detto che ci sono le basi perché succeda”.

È sempre lulu che deve adattarsi a Manuel, se lui sta bene e vuole, lei può abbracciarlo ecc., se lui sta male e non gli va non può abbracciarlo ecc.

Quello che vuole e come sta lulù non conta mai. Lulu apri gli occhi, non sei il suo giocattolino. #gfvip pic.twitter.com/nmXsd1aL4J — Vuoidiecieuro? (@robechedici) November 11, 2021

Lui a ballare sereno in camera, lei su un divanetto rannicchiata sola e distrutta. le cose si sono capovolte. Qui non ci sono né carnefici ne vittime, è vero. La colpa è di entrambi,non solo di Manuel.

Però qui l’unica che ne uscirà distrutta è Lulù non lui.

Merita AMORE.#gfvip pic.twitter.com/ERWxZ9qCHq — smoking Wendy 🧚🏼‍♀️ (@smoking_wendy) November 11, 2021

Intanto sui social compaiono sempre più commenti che danno ragione a Lulù. I due avevano infatti chiuso, ma proprio Manuel aveva poi detto di aver lasciato le ‘porte aperte’, dando anche un bacio alla compagna d’avventura.

Qual è dunque il senso di continuare a tenere in bilico questa relazione?