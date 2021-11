Gf Vip 6: il video splatter di Gianmaria Antinolfi che sta facendo il giro del web

Un video davvero particolare di Gianmaria Antinolfi sta facendo parecchio scalpore sul web: i commenti ironici e divertiti dei fan del Gf Vip

Nelle ultime ore sta facendo parecchio scalpore un video che vede come protagonista Gianmaria Antinolfi. Il latin lover della casa del Grande Fratello Vip sta di fatto suscitando grande ilarità soprattutto sui social per via di un gesto molto particolare, che nessuno si aspettava.

Tale suo comportamento potrebbe del resto finire presto anche a Striscia la Notizia nella sezione dei “Nuovi Mostri”… Ma cosa è successo nel dettaglio?

Gianmaria Antinolfi: la clip che impazza online

Ebbene, sul web è apparso un filmato dove si vede il gieffino mentre si mette una mano nei pantaloni, per poi estrarla e portarsi le dita in bocca. Chiaramente la scena decisamente splatter ha provocato i commenti di numerosissimi fan del reality, divisi tra chi ha riso a crepapelle e chi, più sconvolto, ha ironizzato sul gesto dell’inquilino della magione romana.

non gianmaria che si gratta il cul* e poi si lecca le dita💀#GFvip pic.twitter.com/nJRfcEkzGR — cmqgiuseppe (@cmqgiu) November 17, 2021

Eddaie Gianmaria ma lavatelo sto culo se te prude così tanto e che cacchio #GFvip pic.twitter.com/lpq2gutDR9 — 🦋wonderlandmanya🦋 (@wonderlandmanya) November 18, 2021

Alcuni si sono inoltre chiesti se Gianmaria Antinolfi si fosse dimenticato delle telecamere h 24 nella Casa di Cinecittà, mentre la maggior parte degli utenti ha trovato il tutto decisamente divertente. Cosa dirà il concorrente una volta uscito dal reality di Alfonso Signorini? Si spera per lui che non venga ricordato per i prossimi anni solamente per questo evento, come successe anche ad Antonio Zequila, soprannominato Er Mutanda.