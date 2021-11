GF Vip 6: in arrivo 4 nuove concorrenti

Nella casa del GF Vip 6 sono attese quattro nuove concorrenti a partire da fine novembre.

Come la precedente edizione il GF Vip 6 andrà avanti fino a marzo e, secondo indiscrezioni, sarebbe previsto l’ingresso di 4 nuove concorrenti nella casa del reality show a partire da fine novembre.

GF Vip: i nuovi ingressi

Il Grande Fratello Vip 6 andrà avanti fino a marzo e secondo i rumor in circolazione tra fine novembre e inizio dicembre ben 4 nuovi volti vip varcheranno la soglia della porta rossa: si tratterebbe di Patrizia Pellegrino, della soubrette Nathalie Caldonazzo, di Valeria Marini e di Maria Monsè. Per la Monsè si tratterebbe della seconda esperienza nella casa del reality show, mentre per Valeria Marini sarebbe la terza (e per giunta dopo pochi mesi dalla sua partecipazione al reality Supervivientes).

Al momento la partecipazione delle 4 vip non è ancora stata confermata da fonti ufficiali ma in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di saperne di più.

GF Vip: Valeria Marini

Solo alcuni giorni fa Valeria Marini ha confessato di essersi dovuta sottoporre ad un delicato intervento a un occhio perché, a causa di un foto maculare, avrebbe rischiato di perdere la vista. L’operazione sarebbe andata per il meglio e tra poche settimane la showgirl dovrebbe essere in grado di riprendere la sua vita di tutti i giorni.

GF Vip: la nuova edizione dello show

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra aver ottenuto ottimi ascolti nonostante, come sempre, non siano mancate discussioni in diretta tv e polemiche. In particolare le due opinioniste del programma, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non avrebbero buoni rapporti (e avrebbero finito per discutere in diretta tv). Per quanto riguarda i concorrenti di questa edizione invece, ci sono state accese liti tra Aldo Montano e Alex Belli e in tanti sono curiosi di sapere come andrà a finire la liaison tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié (già protagonisti di un tira e molla all’interno della Casa).

Il prolungamento del reality show è stato annunciato ai concorrenti del programma in corso d’opera e in molti dovranno decidere se continuare la loro esperienza nel bunker di Cinecittà o se lasciare anticipatamente il reality show (come del resto hanno fatto anche alcuni concorrenti della precedente edizione, come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini).