Gf Vip 6: Jessica Selassié rivela il contenuto della borsetta della sorella Lulù

Rispondendo a una domanda di Maria Monsè, Jessica Selassié ha rivelato il contenuto della borsetta che la sorella Lulù porta sempre con sé

Le parole di Katia Ricciarelli durante una delle ultime dirette del Grande Fratello Vip hanno scatenato la curiosità di molti fan circa la fatidica borsetta che Lulù Selassié porta sempre con sé in giro per la Casa. L’informazione tanto ambita pare esser stata peraltro rivelata niente meno che dalla stessa principessa in una precedente puntata del daytime con Alfonso Signorini.

Non tutti, però, sembra che vi abbiano prestato attenzione, così a parlare del contenuto della borsetta di Lulù ci ha pensato ora sua sorella Jessica.

Jessica svela cosa contiene la borsetta di Lulù

Alla domanda diretta di Maria Monsè, la princess etiope ha infatti risposto: “Ci mette dentro il profumo, le sigarette […], gli assorbenti […], il lucidalabbra”. L’idea, evidentemente, è piaciuta molto a Valeria Marini, che ascoltando la conversazione ha affermato di trovare questa cosa molto utile: “Io nella mia ci tengo anche la cipria e il microfono quando me lo tolgo.

Così non lo perdo e non lo lascio a giro per la Casa”.

la soddisfazione nel raccontare di aver fatto una nuova borsetta e nel quasi imbarazzo a chiedersi il nome del fandom 🧚‍♀️✨#GFVIP ti voglio in finaleee #lulu pic.twitter.com/IojB0QyY2H — Sam (Kordei)🔥 (@SamTonellato) December 1, 2021

L’interesse di Maria Monsè nei confronti di Lulù Selassié è giunto dopo il duro scontro avvenuto tra le due gieffine qualche sera fa. L’attrice si era infatti risentita per alcune parole poco carine rivoltele dalla sister, la quale a sua volta aveva precisato il proprio punto di vista. Le due avevano poi cominciato a urlare in diretta, alzandosi dai divani e scontrandosi l’un l’altra in un tafferuglio a cui lo stesso Alfonso Signorini aveva cercato di porre rimedio.