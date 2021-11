Gf Vip 6: Jo Squillo provoca l’indignazione dei fan per una frase sui celiaci

Spesso al centro del dibattito per alcuni suoi discorsi, Jo Squillo è tornata a far parlare di sé per via di una frase poco apprezzata dal pubblico

Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo si è fatta notare spesso per i suoi discorsi e gli appelli da attivista quale si dipinge. Tuttavia non sempre le sue affermazioni sono state apprezzate dal pubblico, come quando affermò che i latticini causerebbero problemi di salute.

Jo dice che i celiaci hanno un carattere difficile e che fanno vivere male anche gli altri….altre sciocchezze dopo quella del latte e quell’altra di mettere il cibo sotto la lingua e toccare il braccio X vedere se si è allergici?!? #gfvip — 🙃i love gossip🙂 (@i_love_gossip__) November 3, 2021

Jo Squillo fa infuriare i fan

Ecco che nelle scorse ore la cantante milanese si è resa protagonista di una nuova uscita infelice, questa volta nei confronti dei celiaci. La gieffina ha difatti affermato che chi soffre di tale disturbo ha un carattere molto difficile, che rendere impossibile la vita a chi sta loro accanto.

Ma jo che dice? I celiaci hanno caratteri difficilissimi che rendono impossibile la vita agli altri… Ma che coraggio…quella povera ragazza rischia di stare male ogni volta che mangia e questa ha il coraggio di dire uma cosa del genere??? #GFVIP — Sooru (@Sooru16) November 2, 2021

Sul web molti utenti si sono dunque mostrati altamente indignati con Jo Squillo, precisando che la celiachia non è una scelta. Si tratta infatti di un’allergia alimentare che non si sceglie di avere e che può arrecare grossi disturbi.