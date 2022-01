Gf Vip 6, Katia Ricciarelli furiosa contro Soleil Sorge: “Salvata ogni volta dalle opinioniste”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli si è lamentata con Soleil Sorge perché di nuovo salvata dalle nomination

Sappiamo bene quanto al Grande Fratello Vip non manchino i colpi di scena. Dopo l’ultima diretta di lunedì 17 gennaio 2022, Katia Ricciarelli è di fatto tornata all’attacco prendendosela questa volta con la sua “figlioccia” Soleil Sorge. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’ex volto di Uomini e Donne si è trovata nuovamente immune al televoto per decisione delle due opinioniste in studio, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Katia Ricciarelli infastidita dall’immunità di Soleil Sorge

La decisione di graziare per l’ennesima volta la giovane gieffina è dunque stata mal digerita dalla soprana veneta, la quale subito dopo la puntata non ha perso occasione per lanciare una sonora stoccata nei confronti della stessa Soleil. Insieme a Manila Nazzaro, Valeria Marini e Davide Silvestri, la cantante si è trovata a commentare l’accaduto, non celando il proprio malcontento per il fatto che Soleil fosse stata “graziata” ancora una volta dalle due opinioniste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Pure Soleil che continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così”, ha ribadito contrariata Katia, pur avendo instaurato un rapporto che sembrava davvero speciale con la giovane concorrente. Sia Valeria sia Manila si sono peraltro dette d’accordo con la Ricciarelli, sottolineando il fatto che questa volta a dover essere salvata sarebbe dovuta essere proprio lei.

L’esonero dalle nomination da parte di Sonia e Adriana poteva infatti essere un eccellente regalo di compleanno per l’artista, che proprio oggi, 18 gennaio 2022, compie 76 anni.