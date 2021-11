Gf Vip 6: Katia Ricciarelli galeotta del nuovo bacio passionale tra Alex Belli a Soleil Sorge

Katia Ricciarelli ha fatto scoccare un nuovo bacio artistico al Gf Vip tra Alex Belli a Soleil Sorge, che ci hanno preso gusto

Alex Belli e Soleil Sorge hanno eseguito alla lettera gli ordini di Katia Ricciarelli. Per le prove della Turandot, la soprana ha difatti deciso che si scambiassero un bacio passionale, evidentemente datosi poi senza troppi problemi. Durante i preparativi dello spettacolo, i due gieffini ci hanno infatti letteralmente preso gusto, continuando a baciarsi anche quando non era più richiesto.

Non Soleil e Alex che provano il bacio della Turandot e ci prendono gusto e si baciano a random 😍 #gfvip #solex pic.twitter.com/ueWzs16qKZ

Nel mentre, Katia pare aver escluso Miriana Trevisan dalla rappresentazione, per evidenti incomprensioni già ampiamente manifestate nei confronti dell’ex volto di Non è la Rai.

Katia ha detto esplicitamente ad Alex, Manila e Soleil che Miriana non avrebbe partecipato alla turandot.

Sophie chiede ad Alex davanti a Miriana e lui: “ no non è vero, tutti abbiamo una parte” FALSO#gfvip

