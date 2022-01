Gf Vip 6, Katia Ricciarelli si scaglia contro Manuel Bortuzzo: “Sembra diventato cattivo”

Katia Ricciarelli ha nuovamente sottolineato come secondo lei Manuel Bortuzzo sia notevolmente cambiato dall'inizio del reality

Manuel Bortuzzo ha passato piuttosto serenamente i primi tre mesi nella casa del GF Vip, escluso ovviamente il tira e molla con Lulù Selassié. Tuttavia da quando è uscito Aldo Montano qualcosa sembra essere cambiato nello sportivo, che pian piano comincia a esporsi maggiormente circa le dinamiche che si creano nella magione romana.

Nelle ultime nomination, peraltro, l’atleta ha fatto di nuovo il nome di Soleil Sorge, che non l’ha presa bene e si è sfogata con Katia Ricciarelli.

Katia si sfoga su Manuel Bortuzzo: “Sembra sia diventato cattivo e freddo”.

È stato a quel punto che la cantante ha rincarato la dose sostenendo che secondo lei Manuel sembra diventato più cattivo nelle ultime settimane. Soleil, al contrario, lo vede solo più spento del solito.

“Non lo voglio neanche guardare in faccia – ha precisato ancora la Ricciarelli – perché non lo ritrovo. Non trovo più Manuel, non ritrovo più uno che ha sempre avuto affetto per tutti. Sembra diventato quasi cattivo […] freddo… Spero esca presto da quest’intrigo con lei, per il bene che gli voglio. Ha avuto un cambio di mentalità, il suo occhio è cambiato, adesso è duro. […] Per il suo bene, forse spero esca. Ormai è evidente che è cambiato”.