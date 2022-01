Gf Vip 6: Katia sparla di Delia mettendo in dubbio la sua sofferenza per Alex Belli

L'atteggiamento di Delia Duran sembra non convincere Katia Ricciarelli, che ha lanciato all'indirizzo della modella una sonora frecciatina

L’avventura di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 6 prosegue con continui colpi di scena. Nelle ultime ore, la moglie di Alex Belli ha infatti deciso di lasciare in diretta l’attore dopo l’ennesimo aereo mandato dai fan a sostegno della sua rivale Soleil Sorge.

Il comportamento della modella venezuelana non ha tuttavia convito Katia Ricciarelli, che dopo aver visto Delia piangere e disperarsi ha poi assistito a un cambio di rotta, notando come la neo gieffina fosse felice e del tutto spensierata alla festa di compleanno organizzata proprio per la cantante lirica.

I dubbi di Katia su Delia

Chiacchierando in giardino con Kabir Bedi, Katia Ricciarelli non ha potuto evitare di evidenziare il fatto che a distanza di poche ore Delia si fosse già ripresa, partecipando con grande verve alla festa nella magione romana.

Il dubbio della cantante lirica ha dunque sollevato il sospetto che la modella abbia finto la sofferenza per suo marito, specialmente dopo le amare lacrime versate quella mattina.

“Delia ieri piangeva di mattina perché suo marito l’ha trattata male, adesso è finito tutto”, ha esclamato la Ricciarelli, mentre Kabir confermava la sua versione dei fatti. Cosa accadrà nelle prossime ore nella Casa di Cinecittà? Katia troverà il modo di confrontarsi con Delia e per metterla al corrente dei suoi dubbi?