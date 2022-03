GF Vip 6: la casa è già stata smantellata

A pochi giorni dalla fine del GF Vip 6 la casa del reality show è stata completamente smantellata.

Dopo la fine del GF Vip 6 la produzione ha aspettato alcuni giorni prima di smantellare completamente l’appartamento di Cinecittà.

GF Vip 6: la casa smantellata

Come di consueto, ad alcuni giorni dalla fine della messa in onda del GF Vip 6, la produzione del programma ha completamente smantellato la casa del reality show che dovrà essere riallestita in vista della settima edizione del programma.

Stoviglie, mobili e oggettistica sono stati rispediti agli sponsor che, ogni anno, inviano i loro migliori prodotti allo show al fine di farsi pubblicità.

La Casa secondo Andrea Palazzo e Signorini

Prima dell’inizio della sesta edizione del GF Vip a descrivere nei dettagli l’arredamento e le novità inserite all’interno della Casa era stato Andrea Palazzo, capoprogetto del reality show.

“Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80.

Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”, aveva affermato.

Anche il conduttore Alfonso Signorini aveva parlato della Casa del GF Vip 6 affermando: “Come sarà la nuova casa? Diversa.

Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno a vista tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità. Ci sarà anche la ‘Love Boat’. In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento.

Poi c’è la zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio”.