Gf Vip 6: la confessione inedita di Andrea Casalino sulla sua dipendenza

Tra i primi fuoriusciti dalla casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Andrea Casalino ha deciso di raccontato qualcosa di più della sua vita privata. Eliminato dal reality per decisione del pubblico attraverso il televoto, prima di entrare nel gioco di Canale 5 l’ex gieffino è stato un personale trainer.

Proprio anche per via di questa sua professione, Andrea ha confessato di aver avuto diverse relazioni fugaci.

Andrea Casalino racconta la sua dipendenza

Da lì ha preso il via quello che lui stesso ha definito un “meccanismo quotidiano” nel suo spogliatoio. Era in quel luogo, infatti, che Casalino si intratteneva con diverse donne, anche quindici al giorno, che si alternavano in palestra. Infine l’incontro con una “bad girl sposata” l’ha portato ad avere con lei una relazione clandestina durata ben tre anni.

Casalino è infine ricorso all’aiuto di uno specialista per uscire da questa sua dipendenza, pronto ad accogliere nella sua vita il vero amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Casalino (@andreacasalinoreal)

Conosciuto per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Casalino ha fatto una comparsa anche nelle fiction “Rodolfo Valentino – La leggenda” e “Squadra Anti-Mafia 8”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Casalino (@andreacasalinoreal)

Direttore di comunicazione e immagine de “La Maison Luigi Convertini”, ha quindi accettato l’invito per il reality di casa Mediaset, dal quale è tuttavia uscito dopo poche settimane. Vincitore della fascia di “Uomo Ideale D’Italia” a Mister Italia, è stato modello e indossatore per diversi importanti brand, come Locman, Intimissimi, Carrera, Fedeli, Fasoli e Falconeri.

Appassionato di moda e di sport, ha fondato la Uroboro Crossfit, una palestra che gestisce a Brindisi insieme alla sorella Raffaella e al cognato William.