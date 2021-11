Gf Vip 6, la dichiarazione di Amedeo Goria su Soleil Sorge: “C’era feeling, ma mi hanno ostacolato”

Amedeo Goria ha fatto un'inedita confessione su Soleil Sorge, parlando di un gieffino che lo avrebbe ostacolato nella loro conoscenza

Sono tanti i vipponi rimasti affascinati dalla bella presenza nonché dal carattere di Soleil Sorge. Dopo Gianmaria Antinolfi e Alex Belli, ecco infatti che un altro ex inquilino della magione romana ha dichiarato di essere rimasto succube del fascino della conturbante influencer.

Si tratta niente meno che di Amedeo Goria, già noto per i suoi trascorsi come latin lover.

Soleil Sorge fa un’altra “vittima”

Il padre dell’ex gieffina Guenda, nonché ex marito di Maria Teresa Ruta, si è confidato in una recente intervista rivelando che tra lui e l’ex volto di Uomini e Donne c’era una sorte di feeling. Tale particolare connessione sarebbe però stata ostacolata da qualcuno della Casa: “C’era feeling con Soleil, ma mi hanno ostacolato.

Fra tutte le donne presenti, lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte”.

Giucas secondo me nomina sempre Amedeo perché è l’unico nome che si ricorda ✈️ #gfvip pic.twitter.com/zZjB62KV5c — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 8, 2021

Amedeo Goria come Brad Pitt? Per Giucas NULLA è impossibile! 👑 #GFVIP pic.twitter.com/MTkTAi0ISV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Il giornalista ha poi sostenuto di non aver potuto approfondire tale legame con la Sorge per colpa di Giucas Casella: “Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. […] Anche per colpa sua non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito”. Queste dunque le dichiarazioni del tutto inedite di Amedeo Goria, che ha anche sottolineato: “Soleil mi aveva preso molto di testa. Con lei andavo molto d’accordo, tanto che insieme progettavamo scherzi e cose da fare.

È una ragazza intelligente ed era quella che trovavo più stuzzicante”.