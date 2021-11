Gf Vip 6: la doccia super bollente di Carmen Russo, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani

Nelle scorse ore le tre gieffine si sono esibite in una vera e propria doccia "caliente" con tanto di sottoveste e tacchi a spillo

Carmen Russo è sempre foriera di siparietti audaci, anche se mai volgari, nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle score ore la soubrette genovese si è resa protagonista di un altro momento particolarmente “hot” sotto la doccia, coinvolgendo anche le amiche Manila Nazzaro e Francesca Cipriani.

Sulle note di “Hot Stuff” di Donna Summer, le tre gieffine si sono così cimentate in un balletto molto sensuale, con tanto di sottoveste e tacchi a spillo.

Carmen, Manila e Francesca alzano i toni al Gf Vip

Il breve filmato è stato riproposto anche dalla pagina ufficiale Instagram di Carmen Russo. Nella clip in questione le tre donne indossano delle sottovesti molto ardite: Manila Nazzaro in nero, Francesca Cipriani in viola e Carmen Russo in rosa.

Tutte e tre, rigorosamente con i tacchi a spillo, hanno così regalato uno spettacolo inedito quanto gradito ai maschietti della Casa così come a tutti i telespettatori sintonizzati in quel momento su Mediaset Extra.

Dimenticando per un attimo liti e tensioni, le tre concorrenti hanno così dato sfoggio di tutta la propria femminilità per la gioia dei rispettivi compagni di gioco. Cosa avrà pensato Lorenzo Amoruso, compagno di Manila? E allo stesso modo come avranno reagito Paolo Turchi, marito di Carmen, e Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca?