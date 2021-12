Gf Vip 6: la doccia super sensuale di Soleil con un particolare che non sfugge ai fan

La doccia di Soleil Sorge ha destato la curiosità dei Vipponi così come dei fan da casa, lasciando emergere un dettaglio molto particolare

Nella casa del Grande Fratello Vip il momento della doccia in costume è spesso foriero di grandi attese così come di attenzioni sui concorrenti. Proprio poche ore fa è successo con Soleil Sorge, che si è prodigata in una doccia super sensuale in bikini, dove si è divertita a scherzare con Giacomo Urtis, da poco rientrato nella Casa di Cinecittà.

La doccia di Soleil insieme a Giacomo con cui fanno finta di girare scene assurde e nel frattempo Giucas le dice “unica, unica lei”

😂❤#gfvip pic.twitter.com/VuOf0TCUe2 — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) December 1, 2021

Soleil e il particolare nella doccia

Fra pose sexy e battute, Soleil ha dunque catturato l’attenzione di molti coinquilini, uno su tutti Giucas Casella. Il prestigiatore pare aver infatti apprezzato parecchio lo spettacolo offerto dall’influencer italo-americana, mentre i fan più attenti hanno notato un dettaglio relativo ai piedi della gieffina.

Ma il cameraman è per caso feticista che punta sempre sui i piedi di Soleil #gfvip — 𝐌🍁 (@mstyles_dd) December 1, 2021

Tra la regia, ci sarà qualche feticista… cos’era questo mega zoom sui piedi si Sole? 😂😂 #GFvip — Gero il Vippone (@morrealtwit) December 1, 2021

Qualcuno si è difatti domandato come mai le inquadrature puntassero così strette su questa precisa parte del corpo della Sorge, che già nei giorni scorsi aveva particolarmente scatenato l’interesse di Alex Belli così come di Katia Ricciarelli.