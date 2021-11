Gf Vip 6: la dura replica di Mila Suarez al nuovo affronto di Alex Belli

Mila Suarez ha replicato all'affermazione di Alex Belli, che nella Casa del Gf Vip ha sostenuto di non essere mai stato con lei

Subito dopo la separazione dalla moglie Katarina Raniakova, abbiamo visto tutti Alex Belli insieme a Mila Suarez. Tuttavia l’attore pare essersi dimenticato dei due anni passati insieme alla modella marocchina, almeno stando a una sua recente affermazione fatta nella casa del Grande Fratello Vip.

Alla domanda di Soleil Sorge riferita alla sua storia con Mila, Belli ha infatti lasciato intendere di non esserci mai stato insieme, suscitando la sorpresa nella stessa amica di reality.

Muoio ma Alex che nega di essere stato con Mila no interrompete il gioco o fatela entrate per un confronto #gfvip pic.twitter.com/W1l1IbzN2b — Virgo (@VirgoGu80025754) November 14, 2021

La falsità di Alex parte 4740205 Soleil “Ma tu non sei stato con Mila?”

Alex silenzio e poi “no” Da queste cose si capisce ancora di più. Andate a dirglielo a Soleil che è un falsone🤦🏼‍♀️#gfvip — Catia (@catiuz92) November 14, 2021

Sole ha chiesto ad Alex se stava con Mila Suarez e lui ha mentito spudoratamente dicendo NO.

Ricordo che l’ha diffidata,ma bastava un cenno con la testa.

Tutte ste bugie che dice fanno di lui quel che è:

un bugiardo!#GFVIP — Lucia (@LuciaScomb) November 14, 2021

Mila Suarez si sfoga sui social

Saputo il fatto, Mila Suarez non ha perso tempo ed è subito passata al contrattacco sui social. “Questo veramente è uno schifoso d’anima. Vi dico che per soldi nega anche la sua famiglia”, ha dunque precisato l’ex gieffina su Instagram, mentre online non sono mancati i messaggi di stizza dei fan del programma per il comportamento poco sincero dell’ex volto di CentoVetrine.