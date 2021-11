Gf Vip 6: la fidanzata di Davide Silvestri interviene sull’amicizia dell’attore con Alex Belli e Soleil Sorge

La fidanzata di Davide Silvestri ha detto la sua sull'amicizia del gieffino con Alex Belli e Soleil Sorge, che a detta di molti lo starebbero influenzando

Davide Silvestri è uno dei Vipponi più quotati per la vittoria finale del reality di Canale 5. Tanti sono tuttavia convinti che l’attore dovrebbe allontanarsi un po’ da Alex Belli e Soleil Sorge, guadagnando in questo modo ulteriori consensi. A “Casa Chi” è anche intervenuta sulla questione la sua fidanzata Alessia Costantino, precisando tuttavia a sorpresa che secondo lei Davide fa bene a rimanere vicino alla coppia di amici.

ci sono tanti in quella casa che non sopportano Soleil, ma non lo dicono perché hanno paura, per questo apprezzo Davide che dice sempre quello che pensa #gfvip pic.twitter.com/XMX4xhIBGs — Daisy (@lackoflov3) November 23, 2021

Davide Silvestri: interviene la fidanzata

“Lui non è uno che si lascia influenzare, non avrebbe senso interrompere il loro rapporto”, ha dunque dichiarato apertamente Alessia. A onor del vero, Davide Silvestri è sempre rimasto molto lucido e coerente con sé stesso, nonostante la forte vicinanza ad Alex e Soleil. Solamente la lite per il lancio della farina sembrava aver scalfito il rapporto amichevole con l’influencer italo-americana. Ma tra loro le cose sembrano essersi rappacificate subito, a dimostrazione che l’ex volto di CentroVetrine non ha il timore di continuare il suo percorso anche da solo e senza il sostegno di nessuno.