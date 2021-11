Gf Vip 6: la foto del presunto fidanzato di Soleil Sorge

È apparsa nelle scorse ore sul web la foto del presunto fidanzato di Soleil Sorge, che nella Casa del Gf Vip ha sempre detto di essere single

Il nome del presunto fidanzato di Soleil Sorge resta un mistero, nonostante nei giorni scorsi la gieffina abbia ricevuto ben tre aerei da un ignoto ammiratore. Lei lo ha chiamato “Superman”, mentre il messaggio lanciato nei cieli romani recitava: “Amore che tutto divora, distrugge e perdona”.

Chi è dunque l’uomo che ha fatto recapitare tali importanti parole alla vippona?

Soleil Sorge parla del suo amore fuori dalla Casa

Dopo essersi goduta la sorpresa, Soleil ha condiviso con i compagni le proprie emozioni, parlando anche del sentimento che la lega al fidanzato. L’influencer ha persino dichiarato di essere pronta a fare il grande passo quando quest’ultimo le farà la proposta ufficiale. Sul web è così iniziato il toto-nome nel tentativo di scoprire chi si nasconde dietro al fantomatico “Superman”.

Ci ha provato anche Deianira Marzano, che, sul profilo Instagram ha condiviso una foto di Soleil Sorge in compagnia di un giovane a un tavolino di un bar, in una foto che risale alla scorsa estate.

Dalle parole di Soleil e dal barluccichìo dei suoi occhi, parrebbe dunque da escludere un eventuale riavvicinamento con Alex Belli. Anche nell’ultima diretta la gieffina ha avuto uno scontro con la moglie di lui, Delia Duran, che ha l’ha nuovamente accusata di essere una “gatta morta”. Si saprà qualcosa di più sul fidanzato di Soleil, oppure continuerà a restare in disparte in attesa dell’uscita della sua dolce metà dal reality condotto da Alfonso Signorini? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.