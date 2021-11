Gf Vip 6: la frase di Alex Belli interrotta dalla regia del reality

Una frase di Alex Belli è stata bruscamente cassata dagli autori del Gf Vip, dopodiché l'attore è stato richiamato in confessionale: cos'è successo?

Uno dei Vipponi più discussi dell’attuale edizione del reality show è senza dubbio Alex Belli. Nelle ultime settimane si è difatti spesso parlato di lui, soprattutto per via del forte legame nato con Soleil Sorge, che ha infastidito non poco sua moglie Delia Duran.

Proprio la modella sudamericana, dopo essere già intervenuta in puntata, è tornata nella Casa per avere finalmente un confronto diretto col marito, che le ha promesso di non commettere più gli stessi errori.

Alex Belli bloccato dalla regia del Gf Vip

Nel mentre, qualcosa riguardante sempre l’attore parmense sta facendo parecchio discutere il web. Il gieffino, durante una chiacchierata con Jessica Selassié, è stato infatti interrotto all’improvviso dalla regia, per poi essere immediatamente chiamato in confessionale.

Prima di venire redarguito, Alex stava parlando dei pregiudizi sui concorrenti prima di entrare nella Casa, precisando: “Quando uno degli autori mi è venuto a dire…”.

Jessica vuole riprendere il discorso interrotto prima e BAAAAAM DI NUOVO CENSURA

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡#gfvip pic.twitter.com/H6T4Qew6sg — Medusa (@FaTinaameta) November 28, 2021

Dopo essere tornato in veranda, Alex ha iniziato a raccontare a Jessica cosa gli era stato detto dagli autori, ma le sue parole sono state di nuovo censurate.

L’audio della diretta è difatti saltato per alcuni secondi, giusto il tempo di evitare che le dichiarazioni di Belli venissero sentite dai telespettatori del Grande Fratello Vip.