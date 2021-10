Gf Vip 6: la frizzante confessione di Katia Ricciarelli su Gianmaria Antinolfi

Mentre non si placano le critiche su Katia Ricciarelli da parte dei fan, la cantante ha fatto una rivelazione su Gianmaria Antinolfi

Spiazzando letteralmente tutti, nelle scorse ore Katia Ricciarelli ha fatto un’inaspettata confessione nella Casa del Grande Fratello Vip. Continuando a dividere il web per via di alcuni suoi atteggiamenti, la cantante lirica ha difatti “bocciato” il bacio di Alex Belli, mostrando una solerte preferenza per Gianmaria Antinolfi.

“Mi sembra i dolori del giovani Werther. Ha un che di misterioso che mi intriga”, ha rivelato l’ex moglie di Pippo Baudo, lasciando tutti di stucco.

Katia Ricciarelli divide il web

Nel mentre, nelle passate ore, ha fatto discutere una chiacchierata che ha visto come protagonista proprio la Ricciarelli. La cantante ha di fatto raggiunto in cucina alcuni Vipponi intenti a riordinare dopo la festa di compleanno per Carmen Russo.

Davanti al lavandino si trovano Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Nicola Pisu e quando la soprana ha domandato cosa ci fosse in un pentolino sui fornelli, il figlio di Patrizia Mirigliani ha risposto: “Là c’è del cioccolato fondente”. La reazione di Katia ha però lasciato interdetti i suoi compagni di avventura quando, dando le spalle al giovane, si è rivolta a Manila precisando divertita: “Non lo capisco quando parla”.

Lo schifo della Ricciarelli e Manila con le loro risatine su come parla Nicola . Vergogna #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/f1dcNvr5P4 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 3, 2021

Ad accompagnare il commento poco carino di Katia si sono poi anche aggiunte alcune risatine di fondo, che hanno infastidito non poco i fan del reality di Canale 5. Molti sono stati i commenti sui social in riferimento a tale scena, mentre una Manila visibilmente imbarazzata tentava di coprire con un tono di voce più alto l’infelice commento della cantante lirica.