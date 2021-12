Gf Vip 6: la gaffe di Katia Ricciarelli sull’orientamento sessuale di Biagio D’Anelli

Katia Ricciarelli ha commesso un nuovo strafalcione: la frase sull'orientamento sessuale di Biagio D’Anelli che scatena i social

Nelle scorse ore Katia Ricciarelli si è lasciate andare a dei particolari commenti mentre si trovava in camera con Soleil Sorge e Manila Nazzaro. La soprana, con un’uscita davvero infelice, ha difatti alluso alla sessualità del nuovo arrivato Biagio D’Anelli, che dovrebbe dormire con la Sorge e Belli nella camera privata.

Katia Ricciarelli casca di nuovo nella gaffe

“Mica ci entrano loro due là dentro! Speriamo che non ci entrino, sennò perdiamo tutti gli uomini”. Queste di fatto le parole della cantante lirica, seguite poi dall’intervento di Soleil, che ha ironicamente smorzato la faccenda replicando: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti!”. Katia non ha però saputo cogliere l’assist, continuando invece nella sua invettiva: “Ma Biagio è normale o è gay? Spero di no, altrimenti qua si perdono tutti gli uomini per la strada”.

Biagio D’Anelli sta per entrare nella Casa di #GFVIP… e non ha solo le idee molto chiare… lui sa esattamente cosa fare! pic.twitter.com/ZNka1jDJz8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 30, 2021

Alfonso giustificherà ancora Katia per la frase”Biagio è normale o è gay?” o questa volta visto che tocca anche un suo tasto personale succederà qualcosa ?O forse continuerà a prendersela con Lulù perché esprime semplicemente una sua opinione…chi lo sa #gfvip — glooh (@glooh4) December 2, 2021

La frase di Katia ricciarelli nei confronti di Biagio ma è normale o è gay? Ora lasciamo scorrere anche questo. Lasciamo dire quello che vuole no perché a me risulta che essere gay o normale e la stessa cosa. Quanta ignoranza sta donna #gfvip — Naomi Carter (@NaomiCarterr_) December 2, 2021

Chiaramente al momento all’oscuro di questa conversazione, Biagio D’Anelli non ha idea che il suo orientamento sessuale sia diventato argomento di gossip nella Casa del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli, dal canto suo, sembra non aver imparato la lezione…

Solo qualche settimana fa, aveva infatti etichettato le camicie a fiori di Alex Belli “da R Word”, attirandosi le antipatie di moltissimi utenti sui social nonché di tanti fan del programma.